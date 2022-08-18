В Екатеринбурге семья ребенка, упавшего в вырытый котлован на детской площадке, получит миллион

Родители ребенка обратились в суд, чтобы взыскать компенсацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге строительная компания выплатит миллион рублей мальчику, который упал раскопанный котлован и получил различные травмы. Инцидент произошел еще в декабре 2019 года на улице Новгородцевой, тогда ребенок, находясь на детской площадке, рухнул в подготовленную траншею.

- Установлено, что все случилось из-за отсутствия перед детской площадкой ограждения. В отношении работника организации, допустившего нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, ранее вынесен обвинительный приговор, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Родители ребенка обратились в суд, чтобы взыскать компенсацию, и там их иск удовлетворили в полном объеме.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге детский сад, где в октябре 2021 года чуть один ребенок чуть не задушил другого, выплатит пострадавшему мальчику 300 тысяч рублей.