В Верхней Пышме 39-летняя женщина подарила 1.8 миллиона рублей телефонным мошенникам

В этот же день она поняла, что стала жертвой преступников, и написала заявление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 39-летняя местная жительница лишилась 1.8 миллиона рублей, доверившись телефонным мошенникам, женщина умудрилась отдать все свои сбережения злоумышленникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонила девушка и представилась сотрудницей банка.

- Она пояснила, что в отношении женщины пытаются совершить мошеннические действия в сфере кредитования, а затем перевела звонок на «сотрудника службы безопасности», который прислал фото своего удостоверения, - рассказали в МО МВД «Врехнепышминский».

Уралочке посоветовали срочно перевести все накопления на «безопасные счета». По инструкции аферистов взволнованная женщина отправилась к банкомату и сняла все деньги, что у нее были, и отправила на указанные реквизиты.

В этот же день она поняла, что стала жертвой преступников, и написала заявление. Проводится проверка.