Фото: портал объявлений «Циан»

В Екатеринбурге в элитном жилом комплексе «Антарес» продают квартиру за 50 миллионов рублей. Жилое помещение площадью 183 «квадрата» включает в себя три комнаты и оформлено в традициях аристократичной классики.

- В отделке использованы только оригинальные натуральные высококачественные материалы из Италии. Функциональное и эргономичное планировочное решение: просторная кухня, гостиная зона, две спальные комнаты, балкон и просторный холл, - говорится в объявлении, размещенном на портале «Циан».

За безопасность в квартире отвечают системы видеонаблюдения и сигнализация. Примечательно, что прямо из дома можно попасть в парк «Зеленая роща».

- Кстати, в доме создана инфраструктура на любой запрос: магазины, в которые можно спуститься в тапочках), фитнесс-залы и СПА комплекс, бассейн, детский сад, кафе, рестораны, - добавляет собственник.