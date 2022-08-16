Полицейские скрутили пьяного водителя около мэрии Екатеринбурга

Водитель в алкогольном опьянении пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Фото: паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург»

В Екатеринбурге полицейские скрутили пьяного водителя около здания мэрии в самом центре города. Как пишут очевидцы происшествия в паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург», нарушитель пытался оказать сопротивление силовикам.

- Сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Range Rover. Водитель в алкогольном опьянении пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге местного 28-летнего полицейского заподозрили в распространении порнографии. Известно, что сержант по имени Николай уже три года трудится водителем в «Центре хозобеспечения МВД Свердловской области», туда он попал после службы в ВДВ.