В Екатеринбурге полицейского заподозрили в распространении порнографии

Молодой человек признался, что загрузил это видео на страничку в свободное от работы время Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местного 28-летнего полицейского заподозрили в распространении порнографии. Известно, что сержант по имени Николай уже три года трудится водителем в «Центре хозобеспечения МВД Свердловской области», туда он попал после службы в ВДВ.

- Парень активно ведет социальные сети, выкладывает посты про службу и военное прошлое. По версии следователей, он также увлекается видео для взрослых. Недавно полицейского заподозрили в том, что он залил ролик в порно-паблик с характерным названием «Храм Похоти», - сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Молодой человек признался, что загрузил это видео на страничку в свободное от работы время. Теперь ему грозит уголовное дело по статье «Распространение порнографических материалов с использованием интернета».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил и не опроверг информацию об инциденте и пообещал проверить, соответствует ли она действительности.