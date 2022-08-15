Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2022 20:28

В Екатеринбурге мужчина ударил прохожего по голове и угнал его велосипед

На него завели уголовное дело
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Сотрудники оперативно нашли преступника.

Сотрудники оперативно нашли преступника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратился мужчина с просьбой найти преступника, который ударил его по голове и угнал велосипед Stels стоимостью 5 тысяч. Как сообщает городское УМВД, инцидент произошел 13 августа вечером в Октябрьском районе.

- Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа территориального ОВД на месте изъяла следы обуви предполагаемого злоумышленника, а также две бутылки водки и несколько полимерных стаканов, - рассказали в полиции.

Сотрудники оперативно нашли преступника. Им оказался 29-летней судимый за наркотики екатеринбуржец, он сознал в содеянном и пояснил, что украл велосипед за вознаграждение. На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит срок до семи лет лишения свободы.