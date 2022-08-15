В уральской деревне сгорел частный дом

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В деревне Большой Камыш, которая находится под Ирбитом, произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 15 августа в 17:41 на улице Уральская.

- На площади 48 квадратных метров сгорел частный жилой дом, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и шесть человек личного состава, которые потушили огонь в 18:08, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 19:18. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в поселке Первомайский, который находится под Сысертью, произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 15 августа в 06:11.