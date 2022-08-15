Повар из Ревды получит 750 тысяч рублей за травму, полученную на производстве

На последней ступеньке женщина оступилась, упала и получила сложный перелом ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Ревды, которая трудится поваром на местном предприятии, получит 750 тысяч рублей за травму, полученную на производстве. Известно, что комбинат обеспечивает питанием малышей из детского сада № 34.

В декабре 2020 года женщина спустилась в подвал дошкольного учреждения, где для работников было определено место для курения. На последней ступеньке она оступилась, упала и получила сложный перелом ноги. Потребовалось провести две операции.

- По результатам проведенного расследования, произошедшее с Еленой признано несчастным случаем на производстве, что зафиксировано в акте формы Н-1. После инцидента женщина передвигается с тростью и хромает, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Пострадавшая хотела взыскать с комбината миллион рублей, однако после череды разбирательств суд установил компенсацию в размере 750 тысяч рублей.