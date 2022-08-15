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Общество15 августа 2022 17:58

Жительница Нижнего Тагила отобрала пистолет у 19-летнего прохожего в Новороссийске

Необычное преступление удалось раскрыть по горячим следам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», девушкам грозит до семи лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», девушкам грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Нижнего Тагила вместе со своей подругой из Иркутска отобрала пневматический пистолет у 19-летнего прохожего в Новороссийске. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что на него напали и открыто похитили личное имущество. Необычное преступление удалось раскрыть по горячим следам.

- 28 летнюю сибирячку и 26-летнюю уралочку удалось задержать по месту их временного проживания. В квартире одной из злоумышленниц полицейские обнаружили и изъяли похищенный пистолет и вернули законному владельцу, - рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», девушкам грозит до семи лет лишения свободы, до суда их отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, ранее в Екатеринбурге рецидивист с битой в руках отобрал у 35-летнего местного жителя велосипед. Инцидент произошел на проспекте Ленина.