Жительница Нижнего Тагила отобрала пистолет у 19-летнего прохожего в Новороссийске

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», девушкам грозит до семи лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Нижнего Тагила вместе со своей подругой из Иркутска отобрала пневматический пистолет у 19-летнего прохожего в Новороссийске. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что на него напали и открыто похитили личное имущество. Необычное преступление удалось раскрыть по горячим следам.

- 28 летнюю сибирячку и 26-летнюю уралочку удалось задержать по месту их временного проживания. В квартире одной из злоумышленниц полицейские обнаружили и изъяли похищенный пистолет и вернули законному владельцу, - рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», девушкам грозит до семи лет лишения свободы, до суда их отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, ранее в Екатеринбурге рецидивист с битой в руках отобрал у 35-летнего местного жителя велосипед. Инцидент произошел на проспекте Ленина.