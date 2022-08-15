В Екатеринбурге полиция задержала квартирного вора

На злоумышленника завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратился мужчина с просьбой найти неизвестного, который украл из его квартиры на Пионерке деньги и золотые драгоценности. Об этом рассказали в городском УМВД.

- Реализовав комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сыщики уголовного розыска территориального ОВД установили личность подозреваемого в хищении и задержали. Им оказался безработный и ранее судимый за кражу екатеринбуржец, - рассказали в полиции.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит уголовное дело до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который украл продукты из супермаркета. Как сообщает городское УМВД, уралец набрал продуктов на четыре тысячи рублей и скрылся.