На Пермском тракте мотоциклист, нарушив ПДД, пострадал в столкновении с грузовиком

Виновник аварии пояснил автоинспекторам, что его ослепило солнце Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 320-м километре Пермского тракта мотоциклист, нарушив ПДД, пострадал в столкновении с грузовиком. Авария произошла ранним утром 15 августа. По предварительным данным, водитель байка не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося грузового автомобиля Renault Premium.

- Виновник инцидента пояснил, что его ослепило солнце, из-за чего он не заметил отбойники у грузовика. Водитель фуры в ДТП не пострадал, а вот мотоциклиста увезли в больницу с серьезными травмами. У него многочисленные переломы ребер и пневмоторакс, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 60-летний мужчина за рулем иномарки Peugeot Partner сбил 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел на улице Серова около дома № 2.