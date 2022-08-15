В Асбесте 64-летняя пенсионерка украла с карты женщины больше семи тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте 64-летняя пенсионерка украла с карты 66-летней женщины больше семи тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что приходила в торговый центр, чтобы через банкомат снять с «пластика» свою пенсию.

- По какой-то причине баланс не отобразился. В связи с этим никакие операции она проводить не стала, деньги не снимала, каких-либо покупок не совершала. На следующий день пенсионерка вновь решила проверить баланс счета, но не нашла банковскую карту, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Она решила пойти до отделения банка, заблокировать «пластик» и заказать перевыпуск, уже на месте выяснилось, что со счета пропали деньги.

- Злоумышленница уже дала признательные показания, пояснив, что обнаружила оставленную в ТЦ банковскую карту и воспользовалась ею по собственному усмотрению, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета», женщине грозит до шести лет лишения свободы.