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Общество15 августа 2022 16:16

Владислав Пинаев показал результаты ремонта в Дворце творчества в Нижнем Тагиле

Специалисты занимаются отделкой
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Фото: Владислав Пинаев

Фото: Владислав Пинаев

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал промежуточные результаты капитального ремонта в Городском дворце детского и юношеского творчества.

- Зрительный зал Городского дворца творчества юных, где продолжается капитальный ремонт, уже выглядит совсем по-другому. В четверг съезжу, проверю, как идут работы, - написал мэр Нижнего Тагила.

Напомним, что в Нижнем Тагиле начался ремонт мозаичного панно ДК «Юбилейный». Как сообщает городская Администрация, строители уже завершили демонтажные работы, подготовили южный фасад и очистили пролеты между окон.

Специалистам также предстоит отреставрировать около 300 квадратных метров мозаичного полотна и памятную доску на главном фасаде. По словам директора ООО «Новый мир» Александра Шубина, необходимые витражи и материалы для остекления галереи завезены на участок.