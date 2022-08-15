Владислав Пинаев показал результаты ремонта в Дворце творчества в Нижнем Тагиле

Фото: Владислав Пинаев
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал промежуточные результаты капитального ремонта в Городском дворце детского и юношеского творчества.
- Зрительный зал Городского дворца творчества юных, где продолжается капитальный ремонт, уже выглядит совсем по-другому. В четверг съезжу, проверю, как идут работы, - написал мэр Нижнего Тагила.
Напомним, что в Нижнем Тагиле начался ремонт мозаичного панно ДК «Юбилейный». Как сообщает городская Администрация, строители уже завершили демонтажные работы, подготовили южный фасад и очистили пролеты между окон.
Специалистам также предстоит отреставрировать около 300 квадратных метров мозаичного полотна и памятную доску на главном фасаде. По словам директора ООО «Новый мир» Александра Шубина, необходимые витражи и материалы для остекления галереи завезены на участок.