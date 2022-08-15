В Екатеринбурге появился современный томограф для ускоренной МРТ-диагностики детей

Подобных аппаратов в стране всего четыре. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге появился современный томограф для более точной и ускоренной МРТ-диагностики детей. Стоимость такого аппарата составляет 149 миллионов рублей, деньги были выделены после просьбы губернатора Свердловской области.

- После выставки ИННОПРОМ, премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 230 миллионов рублей на переоснащение Детской областной клинической больницы. В числе прочего мы купили на эти деньги уникальный аппарат МРТ, - написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Примечательно, что подобных аппаратов в стране всего четыре, один из которых находится как раз в уральской столице.

- Больница также построила специально спроектированный модуль, который оформили в стиле космических путешествий. Теперь маленьким пациентам будет не так страшно проходить процедуры, и они запомнятся для них как интересное приключение, - добавил губернатор.