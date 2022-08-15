В Екатеринбурге 10-летний мальчик на самокате угодил под колеса иномарки

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 60-летний мужчина за рулем иномарки Peugeot Partner сбил 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате на запрещающий сигнал светофора. Инцидент произошел на улице Серова около дома № 2.

- Пострадавшего мальчика увезли в больницу с различными травмами. Владелец «Пежо» рассказал, что ребенок появился на дороге неожиданно, когда проезжал регулируемый перекресток, экстренное торможение не помогло, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водительский стаж мужчины на иномарке составляет 22 года.

По факту происшествия сотрудниками полиции будет проведено обследование школы, в которой обучается пострадавший ребенок, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.