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Общество15 августа 2022 14:30

В Екатеринбурге во время празднования дня города продлят работу общественного транспорта

Трамваи, автобусы и троллейбусы будут курсировать до часа ночи
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Общественный транспорт будет ждать пассажиров на центральных улицах

Общественный транспорт будет ждать пассажиров на центральных улицах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время празднования дня города власти продлят работу общественного транспорта. Известно, что перевозкой пассажиров займутся 63 трамвая, 51 автобус и 43 троллейбуса, они будут курсировать до часа ночи следующего дня.

- Для того чтобы жители уральской столицы смогли после праздника комфортно добраться до дома, работа общественного транспорта продлится до 01:00. К окончанию праздничных мероприятий на центральных участках города будет организовано накопление транспорта, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга

Общественный транспорт будет ждать пассажиров на центральных улицах. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запустили движение на первом съезде развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Торжественное открытие объекта прошло в понедельник, 15 августа. Именно на него приходится наибольший трафик, поэтому его открыли в первую очередь.