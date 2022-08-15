В Екатеринбурге во время празднования дня города продлят работу общественного транспорта

Общественный транспорт будет ждать пассажиров на центральных улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время празднования дня города власти продлят работу общественного транспорта. Известно, что перевозкой пассажиров займутся 63 трамвая, 51 автобус и 43 троллейбуса, они будут курсировать до часа ночи следующего дня.

- Для того чтобы жители уральской столицы смогли после праздника комфортно добраться до дома, работа общественного транспорта продлится до 01:00. К окончанию праздничных мероприятий на центральных участках города будет организовано накопление транспорта, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга

Общественный транспорт будет ждать пассажиров на центральных улицах. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запустили движение на первом съезде развязки на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Торжественное открытие объекта прошло в понедельник, 15 августа. Именно на него приходится наибольший трафик, поэтому его открыли в первую очередь.