Новым генеральным директором компании DataFort стал Олег Мотовилов

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Олег Мотовилов перешел в билайн из группы компаний Т1, где он занимал должность члена правления Т1 и управляющего директора Т1 Cloud с 2021 года. С 2016 по 2021 год он руководил облачным бизнесом МТС. За время своей работы в МТС он значительно увеличил доход облачного направления, совершил несколько сделок M&A (англ. mergers and acquisitions) - слияния и поглощения, и создал одного из лидеров рынка облаков в России. До прихода в МТС Олег Мотовилов успел поработать в разных должностях в таких компаниях как R-Style, аэропорт Домодедово и Караван-Телеком.

На новой должности Олег будет отвечать за развитие всего облачного бизнеса билайна.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

- Для меня большая честь присоединиться к билайн, чтобы провести Datafort через следующую главу её развития. Datafort – это знаковая компания, обладающая фундаментально сильным бизнесом, движимым исключительно талантливыми сотрудниками. Я с нетерпением жду совместной работы с руководством Datafort, чтобы вывести компанию на новый уровень, - поделился генеральный директор IBS DataFort Олег Мотовилов.

- Билайн бизнес видит большие перспективы и ощущает потребности бизнеса на рынке облачных услуг — и в B2B (англ. business-to-business) - бизнес для бизнеса, и в B2G (англ. business-to-government) – бизнес для государства. Мы рады приветствовать Олега в нашей команде: под руководством опытного эксперта облачный бизнес билайн сможет стать ещё более конкурентоспособным и предлагать клиентам широкий спектр необходимых услуг, - рассказал исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса билайн Максим Зайков.