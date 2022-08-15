«Атмофест» в Екатеринбурге посетило 55 тысяч человек

В 2021 году фестиваль за 16 дней посетило 133 тысячи человек. Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», который развернулся на месте парковки на площади 1905 года в Екатеринбурге, за четыре дня уже посетило 55 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своем telegram-канале.

- Моя мечта — чтобы таким же, как сейчас выглядит площадь 1905 года, стал каждый наш двор. Очень надеюсь, что фестиваль убедит в актуальности озеленения, разбудит творческую фантазию екатеринбуржцев, застройщиков, руководителей коммунальных УК и ТСЖ,- написал он.

Орлов отметил, что в 2021 году фестиваль за 16 дней посетило 133 тысячи человек.

«Атмофест» открылся 12 августа. Прямо в центре города перед ратушей развернулись зеленые газоны и декоративные сады. Фестиваль будет работать до 20 августа. После этого деревья и растения переедут жить в другие части города.