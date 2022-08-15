Гончаренко сменил Игоря Шалимова, которого отправили в отставку после четырех поражений на старте сезона. Фото: ФК «Урал»

Виктор Гончаренко прокомментировал назначение на пост тренера «Урала». Специалисту предстоит вывести клуб из зоны вылета РПЛ. За пять туров команда из Екатеринбурга набрала всего одно очко.

- Настроение отличное. Запах травы на стадионе, от которого я немного уже отвык. Достаточно хорошо знакомые мне места. И ожидание немного волнительное перед работой. Мы давно знакомы с Григорием Викторовичем, поэтому нельзя сказать, что долго размышляли. Очень хочется уже работать. Давно не проводил тренировку. Уже хочется выйти и окунуться во все это. Мы уже наметили план, что нам нужно делать. Понятно, что пока трансферное окно открыто нужно посмотреть, кого мы можем пригласить в команду, - рассказал Виктор Гончаренко.

Напомним, что в прошлом туре «Урал» на выезде сыграл вничью с воронежским «Факелом» (0:0).