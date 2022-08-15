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Общество15 августа 2022 13:29

В Югру идет глобальное потепление

Это выяснили местные ученые
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Югре с каждым годом все теплее

В Югре с каждым годом все теплее

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Климат в Югре постепенно меняется в сторону потепления. Об этом заявили ученые-географы Нижневартовского государственного университета, которые изучают ландшафт для того, чтобы проследить, как меняет температура поверхности почвы.

Географы завершили экспедицию в Березовский район, а теперь начали раскопки в верховье реви Вах. С помощью метеостанции ученые исследуют изменения климата – влажность воздуха, скорость ветра и давление. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Ученые сделали вывод, что в Югре наблюдается повышение среднегодовых значений в пределах десятичных градуса. Эти данные помогут прогнозировать природные катаклизмы, включая наводнения.