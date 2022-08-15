Из Сысерти в Екатеринбург запустили новый автобусный маршрут

Автобусы из Сысерти до Южного автовокзала в Екатеринбурге будут идти через через «Сима-Ленд» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Сысерти в Екатеринбург запустили новый автобус по просьбе студентов. 15 августа стартовал первый маршрут № 134. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Автобусы из Сысерти до Южного автовокзала в Екатеринбурге будут идти через «Сима-Ленд». По пути транспорт будет делать остановки «поселок Большой Исток», «Комбикормовый завод», «Мельзавод», «СНТ «Черемушка», ЖК «Светлый», «Улица Яблоневая». В будни первый автобус из Сысерти выезжает в 06:25.

Маршрут запущен в преддверии учебного года не случайно. Ожидается, что он будет популярен у студентов. В конце июня глава Сысерти Дмитрий Нисковских рассказал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву об инициативе местных студентов. Они предложили заменить старые, неактуальные автобусные маршруты более удобными.