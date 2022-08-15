Пострадавшую увезли в детскую городскую больницу № 3, медики сумели пришить палец Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле трехлетняя девочка лишилась пальца на руке, катаясь на карусели на детской площадке за ГДДЮТ. Известно, что ЧП произошло на минувших выходных, малышка гуляла со своим папой. Как пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил», отец девочки рассказал, что все произошло достаточно быстро.

- По данному факту проводится проверка. Хотелось бы еще раз напомнить родителям несовершеннолетних детей о соблюдении правил безопасности на любых аттракционах. Обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, которая размещается в непосредственной близости, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Пострадавшую увезли в детскую городскую больницу № 3, медики сумели пришить палец, сейчас ребенок идет на поправку.

Ранее в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской Революции около трех часов ночи 15 августа иномарка столкнулась с машиной скорой помощи. В жутком ДТП погибли пять человек.