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Происшествия15 августа 2022 12:42

В Екатеринбурге рецидивист с битой отобрал у местного жителя велосипед

Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что лишился байка марки Stels
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Задержанный рассказал, что успел продать похищенный велосипед

Задержанный рассказал, что успел продать похищенный велосипед

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рецидивист с битой в руках отобрал у 35-летнего местного жителя велосипед. Инцидент произошел на проспекте Ленина. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что лишился байка марки Stels. Как оказалось, его ударили по голове во время ограбления.

- Нападавшим оказался 29-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В ходе очной ставки потерпевший опознал своего обидчика. С него отобрана явка с повинной, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанный рассказал, что успел продать велосипед, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Преступника проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.