На Эльмаше в Екатеринбурге задержали закладчика с мефедроном

Сейчас молодой человек находится под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Эльмаше задержали закладчика с мефедроном. Вечером 11 августа на улице Фронтовых бригад полиция остановила «ВАЗ-2110». Когда они попросили молодого человека за рулем показать документы, он попробовал скрыться, выбрасывая попутно из шорт свертки с наркотиками.

- В итоге, полицейские, применив спецсредства-наручники, задержали беглеца. При личном досмотре у него были обнаружены 34 свертка, обмотанных изолентой, - сообщают в городском УМВД.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых свертки изъяли и направили на экспертизу. Также у молодого человека были при себе шприцы с неизвестным веществом и пустые пакетики.

Задержанным оказался 26-летний местный житель. Он уже был судим за повторное управление машиной в пьяном виде и незаконный оборот наркотиков. Исследование показало, что в изъятых свертках было 6,4 грамма мефедрона.

По предварительным данным, подозреваемый приобрел запрещенные вещества для распространения на территории города через тайники-закладки. На него завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится под стражей.