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Общество15 августа 2022 11:32

Суд оставил под стражей депутата Гордумы Екатеринбурга, арестованного за репост

Он пробудет в заключении две недели
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Ранее Холодарева оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Фото: страница Алексея Холодарева «ВКонтакте»

Ранее Холодарева оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Фото: страница Алексея Холодарева «ВКонтакте»

Депутата Гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева, которого отправили под арест на две недели за репост в одной из соцсетей, оставили под стражей. Свердловский областной суд рассмотрел апелляции.

- Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Холодарева оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ. 10 августа депутата задержали и доставили для разбирательства в отдел полиции №7. После этого его отвезли в суд, который и принял решение об аресте.