Общественные палаты Урала и Луганска заключили соглашение

Соглашение подписали председатели палат Александр Левин и Алексей Карякин. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Общественные палат Свердловской области и Луганской Народной Республики заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Соглашение подписали председатели палат Александр Левин и Алексей Карякин. Это произошло на площадке проектного семинара региональных общественных палат России в Подмосковье.

- Несколько месяцев назад мы с Алексеем Вячеславовичем договорились о подписании соглашения о сотрудничестве между нашими палатами. Все это время мы активно взаимодействовали и помогали коллегам, доставляя в Луганск гуманитарную помощь, - заявил Левин.

Он отметил, что они договорились сотрудничать в социальной сфере. По словам Левина, в Луганске нуждаются в квалифицированных медиках, а также кадрах в сферах образования и культуры. В документе говорится, что одним из приоритетов является сотрудничество в области формирования институтов гражданского общества.