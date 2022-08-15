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На здоровье15 августа 2022 10:19

Врач раскрыл неожиданную пользу употребления сырых яиц

Продукт хорошо влияет на мышцы гортани
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Яйца несут пользу для гортани

Яйца несут пользу для гортани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-отоларинголог Иван Лесков рассказал о пользе употребления сырых яиц в пищу. По словам специалиста, этот продукт стимулирует работу мышц гортани. При этом, проблем от употребления свежих яиц натощак не будет. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Лесков рассказывает, что сырые яйца создают пленку на задней стенки гортани, стимулируя работу мышц гортани. Пари этом, в саму гортань яйца не попадают.

По словам отоларинголога, употреблять нужно только свежие яйца, чтобы не заболеть сальмонеллезом.