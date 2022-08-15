Два человека выжили в жутком ДТП Фото: группа «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался смертельным ДТП со скорой в Нижнем Тагиле. Он поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области Надбитову А.Д. установить причины и условия, которые привели к аварии.

- Ход расследования уголовных дел будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК, - рассказали в СК по Свердловской области.

Напомним, ДТП произошло ночью, 15 августа на пересечении улиц Октябрьской революции и Газетной. В нем погибли фельдшер скорой медицинской помощи, 16-летний водитель иномарки и трое его пассажиров, среди которых 16-летняя девушка.

Кроме того, водитель скорой медицинской помощи и один из пассажиров Hyundai Accent госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительной информации, 16-летний парень проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, двигавшейся на разрешающий сигнал светофора.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ.