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Происшествия15 августа 2022 9:55

В Свердловской области поезд сбил мужчину

ЧП произошло под Камышловом
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
По факту ЧП на железной дороге проводится проверка

По факту ЧП на железной дороге проводится проверка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 15 августа 2022 года на перегоне Камышлов – Аксариха Свердловской области грузовой поезд сбил мужчину, после чего на место ЧП выехали сотрудники линейного отдела. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Оказалось, что на 1960 километре 33-летнего мужчину травмировал состав. Машинист тепловоза заметил человека, идущего рядом с путями, применил экстренное торможение, однако избежать травмирования не удалось.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Камышлова. По факту ЧП проводится проверка.