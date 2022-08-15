В Свердловской области поезд сбил мужчину

По факту ЧП на железной дороге проводится проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 15 августа 2022 года на перегоне Камышлов – Аксариха Свердловской области грузовой поезд сбил мужчину, после чего на место ЧП выехали сотрудники линейного отдела. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Оказалось, что на 1960 километре 33-летнего мужчину травмировал состав. Машинист тепловоза заметил человека, идущего рядом с путями, применил экстренное торможение, однако избежать травмирования не удалось.

Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Камышлова. По факту ЧП проводится проверка.