В Екатеринбурге экс-полицейского обвиняют во взяточничестве

Уголовное дело передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

По версии следствия, бывший полицейский в апреле 2021 года проверял соблюдение закона на одном из оптовых рынков Екатеринбурга. При этом он задолжал 200 тысяч знакомому бизнесмену, который вел торговлю на этой площадке.

Экс-силовик не хотел возвращать деньги и предложил знакомому освободить его от долга взамен на непривлечение его к ответственности за нарушения. Обвиняемый сообщил предпринимателю, что, если тот простит долг, он не станет проводить в отношении него оперативные мероприятия и изымать его товар.

Уголовное дело передали в суд. Бывшему силовику грозит до 12 лет лишения свободы.