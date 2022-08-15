Билайн: молодые люди в Екатеринбурге разговаривают по телефону дольше, чем в среднем по России

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Молодежь в Екатеринбурге в среднем тратит на один телефонный звонок около 73 секунд, что на четверть больше, чем средняя продолжительность разговора людей этого же возраста по всей России. Такие данные к Международному дню молодежи предоставили эксперты сервиса «билайн.аналитика»*.

Девушки говорят по телефону чуть дольше мужчин: 77 секунд против 71. Что касается использования мобильного интернета, то здесь мужская половина населения в возрастной категории 18-35 лет уверенно лидирует: в среднем по стране мужчины тратят на 45% больше мобильного интернет-трафика, чем женщины.

Лидером пятерки самых популярных устройств у молодежи в Екатеринбурге как у мужчин, так и у женщин стал iPhone 11. Остальные места в ТОП-5 девайсов в возрастной категории от 18 до 35 лет отличается в зависимости от пола.

В мужском рейтинге места распределились в следующем порядке: вторым по востребованности стал Xiaomi Redmi 9A, на третьем и четвертом месте расположились девайсы от Samsung Galaxy A51 и Galaxy A32, замыкает пятерку лидеров смартфон Xiaomi Redmi 9C с функцией NFC.

Второе место в ТОП-5 популярных мобильных устройств среди девушек принадлежит iPhone XR. Места с 3 по 4 занимают Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi 9A соответственно, пятое место у iPhone 7. Стоит отметить, что в женском рейтинге девайсы от Apple заняли три места из пяти.

- Сегодня сложно представить нашу жизнь без смартфона, качественной связи и мобильного интернета: для большинства из нас вне зависимости от возраста они стали главными помощниками в повседневной жизни. В билайн всегда можно «прокачать» тариф под свои образ жизни и свои предпочтения: добавить гигабайты интернета или минуты для разговоров, подключить дополнительные опции и выбрать аппера – цифрового помощника, который даёт бонусы в зависимости от потребностей пользователя. Например, пчела Базя предоставляет возможность делиться услугами связи с номерами членов семьи со скидкой 50%, а дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok, - отметил Виктор Горяинов, директор по маркетингу розничного бизнеса Центрального региона билайн.

*исследование основано на обезличенных, агрегированных данных пользователей 18-35 лет в сети билайн за июль 2022 года