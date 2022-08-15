Екатеринбурженка пристроила кошек, которых предательски бросили в подъезде

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Жительница Сортировки Мария пристроила всех кошек, которых нашла в подъезде. Трех кошечек она обнаружила, 12 августа, в подъезде дома на Технической, 156. Прежний владелец рассказал Марии, что уезжает из страны и вынужден бросить питомцев.

При этом, все три кошки были в переносках. Прежний владелец также вместе с питомцами оставил лотки и корм. Ранее этого мужчину жильцы дома не видели.

- Не думала даже, что смогу пристроить всех кошек так быстро. Люди откликнулись в эти выходные. Я рада, что теперь у них есть любящие хозяева, которые уж точно их не бросят, – рассказала «КП-Екатеринбург» Мария.

Кроме того, у Марии уже живет один котик. Она нашла его на улице, с тех пор он живет с ними. Ранее, служба спасения питомцев выехала на вызов в квартиру на Малышева. В ней оказались в заточении шесть кошек и три собаки, которые больше двух недель обгладывали трупы своих хозяев.