Жительница Екатеринбурга перевела на «безопасные» счета мошенников 2 млн рублей

Женщина перевела деньги аферистам через банкомат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 37-летняя местная жительница лишилась больше двух миллионов рублей, доверившись телефонным мошенникам. Аферисты убедили ее перевести взять кредит и перевести все деньги и сбережения на «безопасные счета». Об этом сообщает городское УМВД.

- По словам заявительницы, 10 августа ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности кредитной организации, клиентом которой она является. «Финансовый специалист» заявил о том, что неизвестные пытаются оформить на имя собеседницы кредит, - говорится в сообщении.

Собеседник убедил женщину, что ей нужно оформить зеркальный кредит, чтобы помешать злоумышленникам. Также лжесотружник банка заявил, что эти деньги нужно будет перевести на «безопасные» счета. Горожанка поверила мошенникам и взяла кредит на 1,8 миллиона рублей.

После этого женщину перевели на неизвестного мужчину, который представился сотрудником правоохранительных органов. Лжесиловик посоветовал ей купить смартфон и скачать на него специальное приложение для электронных платежей. После этого он продиктовал екатеринбурженке номер «безопасной» карты. Женщина привязала ее в приложении.

Затем горожанка перевела 1,8 миллиона рублей, взятые в кредит, и 200 тысяч своих накоплений на эту карту через банкомат с поддержкой NFC. Затем звонивший потребовал удалить карту, которую она привязала к устройству. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.