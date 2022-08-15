Всю неделю будет стоять отличная погода для прогулок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге потеплеет до+27 градусов. По их данным на 15 августа, теплая погода в городе задержится до конца недели.

- В середине семидневки немного похолодает, но к выходным температура воздуха вновь должна преодолеть 25-градусную отметку, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, 16 августа ожидается от + 23 до +25 градусов, 17 августа от + 22 до +24 градуса. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

В четверг и пятницу ожидается похолодание до +17-, +20, но к выходным в регион поступит новая порция тепла. В субботу воздух прогреется до +24, в воскресенье - до +27 градусов.

Также в мэрии отметили, что август в Екатеринбурге в этом году необычно тёплый: средняя температура воздуха на 4,3 градуса превышает норму.