В заброшенной больнице в Зеленой роще вспыхнул мусор

Пожарные ликвидировали открытое горение за 8 минут Фото: Инцидент Екатеринбург

В заброшенной больнице в Зеленой роще 15 августа вспыхнул мусор. Огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

- В 11:42 поступило сообщение о пожаре. Открытое горение ликвидировано в течение 8 минут. На месте работают 2 единицы пожарно-спасательной техники, 9 человек личного состава, - рассказали в «КП-Екатеринбург» ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее мы писали, что заброшенную больницу отдадут Фонду святой Екатерины под онкоцентр. Также мы рассказывали, почему многие сотрудники МЧС желают, чтобы здание, построенное в далеком 1939-м году, снесли.