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Общество15 августа 2022 7:56

В Екатеринбурге искатели закладок перекопали весь двор

Жильцы дома жалуются на них
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Жильцы жалуются, что весь двор перекопан

Жильцы жалуются, что весь двор перекопан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители одного из дворов жалуются на наркоманов, которые постоянно ищут под окнами закладки с запрещенными веществами. Об этом порталу Е1.RU рассказал один из жильцов.

- Они орудуют каждый день. Весь двор перекопан,- заявил он.

На видео, снятом из окна одной из квартир, видно, как двое мужчин ходят по двору и внимательно осматривают территорию. Они переговариваются и смотрят в телефон.

Ранее в ночь на 15 августа в Екатеринбурге жительница ВИЗа увидела, как несколько молодых людей справили нужду прямо на забор детского сада. При этом они громко слушали музыку и кричали.