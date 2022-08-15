Точки принадлежат X5 Group Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 15 августа 2022 года открылась новая сеть дискаунтеров «Чижик». В городе появились сразу три магазина. Об этом сообщается на сайте сети.

Точки принадлежат X5 Group, которая владеет супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Магазины открылись на улице Волгоградская, 47, Серафимы Дерябиной, 24 и Крестинского, 2.

В дискаунтерах «Чижик» есть зона «Надо успеть». В ней находятся товары со скидками. Их ассортимент меняется каждый четверг.

Ранее в Х5 Group сообщали, что первый магазин «Чижик» откроется в Екатеринбурге в третьем квартале 2022 года. В точках сети цены будут ниже, чем в обычных магазинах.