В Свердловской области за выходные потушили 16 лесных пожаров

Угрозы населенным пунктам нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие выходные, 13 и 14 августа, потушили 16 лесных пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Причиной большинства возгораний стало неосторожное обращение местных жителей и туристов с огнем, - говорится в сообщении.

С огнем боролись сотрудники Уральской авиаохраны, МЧС и лесничеств. По данным на 15 августа, на Урале действуют семь лесных пожаров. Из них пять возгораний локализованы. Угрозы населенным пунктам нет.

Пожары выявили в Березовском и Бисертском городских округах, а также в Алапаевском, Ивдельском, Режевском, Невьянском и Сухоложском лесничествах. Также в тушении была задействована спецтехника: машины, тракторы и бульдозеры.