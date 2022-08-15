Александр Емельяненко бросил вызов Александру Шлеменко

Фото: Академия единоборств РМК

Александр Емельяненко, недавно перебравшийся жить в Екатеринбург, после премьеры документального фильма «Шлеменко vs Исмаилов: первое противостояние» в «Пассаже» 14 августа бросил вызов Александру Шлеменко.

- Оба бойца постоянно обмениваются колкостями в своих интервью, поэтому особо этому заявлению никто не удивился. Напротив, зал отреагировал аплодисментами, - рассказали в Академии единоборств РМК.

Отметим, что на премьеру фильма собрались 500 фанатов ММА вместе с профессиональными бойцами.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге перенесли бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова, который должен был пройти 26 августа и возглавить турнир RCC 12. Это произошло из-за того, что Магомед Исмаилов не успевает восстановиться после операции на колено. Теперь поединок состоится только в декабре.

Также отметим, что Александр Шлеменко уже через две недели выйдет в клетку на пятитысячной арене КРК «Уралец». Его ждет встреча с сербским Джокером Александром Иличем.