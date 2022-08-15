Фото: скриншот с видео

Двое мужчин устроили драку из-за ДТП в микрорайоне Компрессорный в Екатеринбурге. Конфликт сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что пассажир припаркованной машины открывает дверь и в нее влетает проезжающий по дороге автомобиль.

- Далее из т/с марки Lifan с заднего пассажирского сидения вышел молодой человек и накинулся с кулаками на водителя т/с Largus, - рассказал очевидец группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - На видео очевидно, кто виновник ДТП и откровенное нападение с причинением вреда здоровью. С данным материалом смело в ГИБДД и в полицию для привлечения нарушителя и виновника к ответственности.

Мы запросили комментарий в пресс-группе УМВД Екатеринбурга и отделении пропаганды городского ГИБДД.

Напомним, 12 августа в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев произошла драка между двумя водителями автобусов.