В Екатеринбурге молодые люди справили нужду на детский сад

Инцидент произошел около детского сада № 532 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ночь на 15 августа жительница ВИЗа увидела, как несколько молодых людей справили нужду прямо на забор детского сада. При этом они громко слушали музыку и кричали. Об этом горожанка рассказала порталу Е1.RU.

- На замечания даже не реагировали, просто по очереди справляли нужду. Последнее время на Крауля совсем неспокойно — какие-то крики, драки, погони. Но настолько наглую ситуацию я увидела впервые, - сообщила женщина.

Инцидент произошел около детского сада № 532. Молодые люди приехали к нему около 04:30 утра и начали там веселиться.

Ранее, 2 мая, в Полевском ночью двое пьяных мужчин набросились на молодого человека, который шел по улице с девушкой. Потасовка началась у магазина на Коммунистической № 8.