В Парке Маяковского ограбили пункт проката велосипедов

Мужчины вернули велосипед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парке Маяковского вечером, 13 августа двое неизвестных ограбили пункт проката велосипедов Electra. Они утащили дорогой велосипед, пока сотрудники готовились к закрытию.

- У нас прокат городских велосипедов Electra, это велосипеды премиум-сегмента, цены на них на сегодняшний день начинаются от 45 тысяч рублей, - рассказал «КП-Екатеринбург» управляющий пунктами проката Владислав Логинов.

В полиции «КП-Екатеринбург» рассказали, что заявление о краже поступило в отдел полиции №7 Октябрьского района.

- В настоящее время сотрудники территориального овд проводят проверку по факту инцидента, - сообщили в пресс-группе УМВД. - Обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему устанавливаются.

Отметим, что позже выяснилось, что на следующий день, 14 августа, мужчины вернули велосипед, извинились и внесли оплату за сутки проката.

- Был украден Fashion-круизер Ghostrider 3i, лимитированная модель. Цены на подобные велосипеды сейчас начинаются от ста тысяч рублей, - рассказал Владислав Логинов.

Заявление из полиции представители пункта проката забрали.