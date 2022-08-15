Группа исполнила и новые и старые песни Фото: Алина СУРИНА

Группа «Сплин» запретила журналистам снимать свое выступление на фестивале «Музыка свободы» на видео. Об ограничении на съемку представителей СМИ предупредили перед выходом музыкантов на сцену.

- Предупредили, что снимать на видео можно будет последние песни. Объяснили, что это требование райдера. Фото делать было можно, - рассказал корреспондент «КП-Екатеринбург».

Напомним, фестиваль «Музыка свободы» проходил на пляже «Ривьера» в Заречном 13 и 14 августа. На нем выступили также Слот, План Ломоносова, Заточка, Distemper, Нейромонах Феофан и другие.