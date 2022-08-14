Синоптики рассказали, какая будет погода в начале новой рабочей недели

В первые три дня зонт можно не брать, так как осадков не ожидается. Фото: Иван ВИСЛОВ

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с сухой погоды. Осадков синоптики не обещают. Столбики термометров днем покажут +21...+23 градуса Цельсия. Ожидается переменная облачность. Аналогичная погода ожидается и во вторник. Только будет чуть теплее.

- 16 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов Цельсия. Днем +23...+25 градусов, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Ветер северо-западный, северный скоростью 5-10 метров в секунду.

В среду тенденция сохранится. Никаких осадков. Облачность переменная. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.