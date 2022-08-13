Куйвашев проверил, как идет строительство развязки у Калины

Общая протяженность путепровода составит почти 10 километров. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил, как идет строительство развязки в районе концерна «Калина» в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Сегодня на путепроводе развязки скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом работы идут полным ходом. Строители вбивают сваи и монтируют опоры, - говорится в сообщении.

Также дорожники ведут подготовительные земляные работы для оборудования подземного пешеходного перехода под Объездной дорогой. На данный момент строительная готовность развязки составляет 10%.

Общая протяженность путепровода составит почти 10 километров. Работы будут вестись до конца 2024 года. Стоимость проекта превышает шесть миллиардов рублей.