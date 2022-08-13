Ирбит начнет сотрудничать с Тобольском

На встрече присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: telegram-канале Максима Афанасьева

Мэр Тобольска Максим Афанасьев подписал соглашение о сотрудничестве с главой Ирбита Николаем Юдиным. На встрече присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом рассказал в своем telegram-канале Афанасьев.

- У нас много общего, есть чему поучиться друг у друга и есть в каких направлениях вместе развиваться, - написал он о сотрудничестве с Ирбитом.

Ранее, в начале июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал соглашение о сотрудничестве с главой Челябинской области Алексеем Текслером. Это произошло на промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Два региона должны начать совершенствовать транспортную инфраструктуру, которая их соединяет.