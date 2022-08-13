В Екатеринбурге недалеко от ТЦ «Гринвич» нашли труп

Силовики проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга 12 августа на улице Хохрякова, 72 нашли труп. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в Следственном комитет Свердловской области. Там отметили, что проводят проверку.

- Сотрудники осмотрели место происшествия, тело направлено на экспертизу, - сообщили в СК.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Ранее в Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего Маркова Алексея Петровича. О его местонахождении ничего не было известно со 2 августа. 12 августа днем, поиски завершились, а на ориентировке появилась надпись «найден, погиб».