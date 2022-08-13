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Происшествия13 августа 2022 6:36

На нелегальных гонках в Екатеринбурге BMW въехала в зрителей

Водитель не справился с управлением во время дрифта
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В ночь на 13 августа на Екатеринбургской кольцевой автодороге в районе микрорайона Солнечный во время нелегальных гонок BMW въехала в зрителей. Видео с этим моментом выложил паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Водитель не справился с управлением во время дрифта. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Зрители успели отбежать. В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что в курсе этой ситуации.

Водитель иномарки повредил металлическое ограждение. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель иномарки повредил металлическое ограждение. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Водитель привлечен к административной ответственности за уезд с места ДТП, в результате которого повреждено металлическое ограждение, - сообщил там.

Ранее стало известно о смертельной аварии на 21 километре трассы Екатеринбург-Тюмень, произошедшей в ночь на 13 августа. Там водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Погибшим оказался мужчина в возрасте около 50 лет.