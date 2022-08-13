Ожидается переменная облачность без существенных осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в выходные в Екатеринбурге, 13 и 14 августа 2022 года, будет теплой. Воздух прогреется до +25 градусов. Ожидается переменная облачность, сообщает Уралгидрометцентр.

В ночь на субботу, 13 августа, температура составляла +14…+16 градусов. Днем потеплеет до +23..+25 градусов. Ветер будет северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

В ночь на 14 августа столбик термометра опустится до отметок +11…+13 градусов. Днем воздух прогреется до +21..+23 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым и неустойчивым.

Ранее спасатели четвертый раз за неделю продлили штормовое предупреждение в Свердловской области. 13 августа 2022 года на Урале ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.