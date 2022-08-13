Под Екатеринбургом водитель грузовика насмерть сбил мужчину и скрылся

В аварии погиб мужчина в возрасте около 50 лет. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Около четырех часов утра 13 августа на 21 километре трассы Екатеринбург-Тюмень водитель грузовика сбил пешехода и скрылся с места ДТП. В ГИБДД по Екатеринбургу ищут очевидцев аварии.

- По предварительной информации установлено, что неустановленный водитель предположительно двигался на грузовой автомашине по дублеру Сибирского тракта со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, допустил наезд на пешехода, - говорится в сообщении.

В аварии погиб мужчина в возрасте около 50 лет. Он скончался до приезда скорой помощи. Личность погибшего пока устанавливается.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Инспекторы уже провели замеры и составили процессуальные документы.

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия, а также тех, кто располагает какой-либо информацией об аварии, позвонить по телефону: 8-962-323-66-63 или «02».